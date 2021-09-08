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اريانة: حجز 09 أطنان من المواد الغذائية و التوابل والفواكه الجافه بمخزن عشوائي

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 15:16قراءة: 0 د, 25 ث
تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة باريانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية وفرقة شرطة النجدة، اليوم الاربعاء، من مداهمة مخزن عشوائي باريانة المدينة وحجز مواد غذائية وتوابل وفواكه جافة

وبين المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية في تصريح ل(وات) ان المواد المحجوزة تمثلت في طنين اثنين من البقول، وطن واحد من التوابل، وطن آخر من الفواكه الجافة، بالإضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية المختلفة.

وأوضح خضاورية أن البحث جار للتحقق من مصادر التزود ومدى جودة المنتوجات المخزنة ومدى مشروعية التحوز بها.



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