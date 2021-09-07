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تونس تتسلم 100 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد 19 من اليونان

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 16:26قراءة: 0 د, 24 ث
تسلّمت تونس صباح اليوم الثلاثاء 100 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد 19 منحتها اليونان لمعاضدة جهودها في مواجهة هذه الجائحة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.

وجرى موكب تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة، علي المرابط.

وأُعربت رئاسة الجمهورية، بالمناسبة، عن فائق التقدير لليونان على حرصها على الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الدقيق بما يُرسّخ روابط الصداقة والتضامن بين البلدين.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231994

Ryan81  (Netherlands)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 16h 14m |           
اليونان الفالسة تتبرع لتونس , يعني تونس شنوا تتسمى اليوم , فقيرة , متسولة , فالسة , مبيوعة , فهمونا يا متاع تسحيح المسار لا تربحكم



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