تصفيات مونديال 2022 - المنتخب التونسي يعود بفوز ثمين من زامبيا وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

وات - حقق المنتخب التونسي انتصارا هاما على مضيفه الزامبي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني من تصفيات كاس العالم لكرة القدم 2022.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة امام المنتخب الزامبي الذي توقف عداده عند 3 نقاط فيما يتقاسم منتخبا موريتانيا وغينيا الاستوائية المركز الاخير بلا رصيد قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في وقت لاحق من مساء اليوم.



وكان المنتخب التونسي قد حقق بداية واعدة بتصفيات المونديال بعد تغلبه على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة يوم الجمعة المنقضي على ملعب حمادي العقربي برادس.

واحكم المنتخب التونسي الدخول في اجواء المباراة وفرض منذ الدقائق الاولى ضغطا قويا على منافسه لاجباره على ارتكاب الاخطاء وهو ما ترجمته عملية الهدف الاول بعد كرة هوائية اجبرت المدافع الزمبي على لمسها باليد ليعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نجح في تجسيمها وهبي الخزري.



وحاول المنتخب الزامبي اثر هذا الهدف رد الفعل والعودة في النتيجة مغتنما التراجع النسبي للاعبي المنتخب التونسي وتمكن من صنع عدد من الةضعيات اخطات جميعها مرمى فاروق بن مصطفى.

وكان المشهد العام خلال الشوط الثاني منتظرا بنزول المنتخب الزامبي الى الهجوم بكل ثقله من اجل ادراك التعادل في حين اختار المدرب منذر الكبير نفس النهج التكتيكي مع القيام ببعض التغييرات من ذلك خروج فخر الدين بن يوسف المصاب ودخول المخضرم يوسف المساكني في حين ترك الفرجاني ساسي مكانه لزميله انيس بن سليمان من اجل اعطاء اكثر حيوية في منطقة وسط الميدان خاصة على مستوى افتكاك الكرة واجهاض البناءات الهجومية الزامبية.

ونجح الحارس فاروق بن مصطفى في تقديم اداء متميز بالتصدي الى عدد من المحاولات الزامبية لاسيما في الكرات العالية والضربات الراسية بفضل حسن تمركزه ويقظته المستمرة مما ساعد المنتخب التونسي على المحافظة على تقدمه رغم التراجع على مستوى المردود الجماعي في ظل اكتفاء زملاء الياس السخيري بالدور الدفاعي.



ولعب المنتخب الزامبي خلال الدقائق الاخيرة اخر اوراقه الهجومية واتيحت له ابرز فرصة بعد انفراد مايوكا بالحارس فاروق بن مصطفى الا ان كرته جانبت المرمى. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو النهاية، توفق المنتخب التونسي بعد عملية هجومية منسقة في مضاعفة النتيجة بفضل البديل انيس بن سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليخرج منتخب "نسور قرطاج" بفوز ثان على التوالي من شانه ان يضاعف من حظوظه في التاهل الى الدور الثالث والاخير من تصفيات المونديال.





وفي ما يلي تشكيلة المنتخب التونسي :



فاروق بن مصطفى - حمزة المثلوثي - علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - الفرجاني ساسي (انيس بن سليمان دق 58) - الياس السخيري - عيسى العيدوني (منتصر الطالبي دق 88) - وهبي الخزري (محمد علي بن رمضان دق 74) -سيف الجزيري (حمزة رفيعة دق 88) - فخر الدين بن يوسف (يوسف المساكني دق 46).



