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تصفيات كاس العالم: المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراةت الغد ضد زامبيا

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 16:43قراءة: 0 د, 40 ث
أنهى المنتخب الوطني أكابر، اليوم الاثنين، تحضيراته لمقابلة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجمعه غدا بمنتخب زامبيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية أخيرة بالملعب الذي سيحتضن المباراة، حيث اختار المدرب منذر الكبير إخضاع اللاعبين إلى تمارين خفيفة لتفادي الإرهاق والمشاكل الصحية خاصة وأن درجات الجرارة سجلت ارتفاعا نسبيا اليوم حسب ما افادت به جامعة كرة القدم.

وستدور المقابلة بملعب ليفي مواناوازا بمدينة ندولا بزامبيا يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس .

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي يحتل صدارة المجموعة الثانية ب3 نقاط (بفارق الاهداف) بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة في حين تفوق المنتخب الزامبي (3 نقاط) على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-1.
وكان المنتخب التونسي وصل مساء امس الى مدينة ندولا الزامبية .وقد سافر الى زامبيا في رحلة خاصة.


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