المهدية: انطلاق تظاهرة "كومبيس حلمة" للحد من ظاهرة الهجرية غير النظامية

انطلقت، اليوم الاثنين بالمهدية، تظاهرة "كومبيس حلمة" في إطار البرنامج النموذجي للحد من الهجرة غير النظامية برعاية منظمة الأمم المتحدة للهجرة وبالتعاون مع عدد من الوزارات .



وأوضحت رئيسة مشروع "حلمة" منى بنور أن التظاهرة تستهدف تكوين عدد من شباب ولايتي المهدية وصفاقس، في عدة اختصاصات، تشمل مجالات الروبوتيك وسينما الموبايل والتثبت من الأخبار والصحافة لمدة 10 أيام متتالية، يشارك في تقديمها 85 إطارا من دور الشباب بالولايتين.



وبينت في تصريح إعلامي، أن "كومبيس حلمة" يصبو إلى مرافقة 30 شابا سيتم اختيارهم لبعث مشاريع خاصة في تونس، علاوة على مساعدة آخرين على ايجاد التكوين المهني المناسب أو البحث عن موطن شغل في تونس أو في الخارج.



وأضافت أن البرنامج الذي انطلق في شهر أوت 2020 يرمي أيضا إلى الرفع من قدرات الشركاء العموميين للبرنامج وهم وزارة الشباب والإدماج المهني للشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، ويهدف الى تقديم فرص بديلة للهجرة السرية لفائدة الشباب بجهتي المهدية وصفاقس.



وتعتزم المنظمة الدولية للهجرة، بعد تشخيص حاجيات الشباب بجهتي المهدية وصفاقس، إحداث 3 ملاعب رياضية و13 ناديا للروبوتيك، إلى جانب توفير حافلة لنقل الشباب من المناطق الداخلية إلى دور الشباب، في شكل هبة.



يشار إلى أن التظاهرة انطلقت بحضور سفير ايطاليا بتونس وممثلين عن الديوان الوطني للتونسيين بالخارج وعن وزارات الشباب والداخلية والشؤون الاجتماعية.







