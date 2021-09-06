رابط الكتروني جديد للاطلاع على كل اصناف مؤسسات الطفولة القانونية

وات - افاد مدير عام الطفولة بوزارة المراة والاسرة وكبار السن، شكري معتوق، أنّ الوزارة احدثت رابطا الكترونيا جديدا يمكن الاولياء من الاطلاع على مؤسسات الطفولة القانونية على اختلاف اصنافها (محاضن أطفال و رياض أطفال و نوادي أطفال و محاضن مدرسية ...) ،والخاضعة للرقابة والمتابعة من قبل اطارت التفقد والارشاد البيداغوجي.
واوضح معتوق، اليوم الاحد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان احداث هذا الرابط الجديد يتنزل ضمن جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار حسن الاستعداد لإنجاح العودة المدرسية 2021-2022 وضمان انطلاق سنة تربوية موفقة لجميع مؤسسات الطفولة في القطاعين العام والخاص مبرزا انه تم وضعها على ذمة العموم قصد مساعدة الاولياء على حسن اختيار الفضاء المناسب و تقديم خدمات تربوية ذات جودة
toufoula.femme.gov.tn/Parent
وبين معتوق ان هذا الرابط الالكتروني سيوفر نفس إمكانية القيام بإشعار في حال وجود اخلال تم رصده من قبل الولي عند الزيارة الميدانية للمؤسسة خلال عملية تسجيل طفله او خلال السنة ، كما يمكن القيام بالإشعار في حال ملاحظة اية وضعية تهديد للأطفال داخل المؤسسة او خارجها
واضاف ان الوزارة قد وضعت، أيضا، لفائدة الأولياء، قائمة اسمية للمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية مقسمة حسب الولايات على الموقع الرسمي للوزارة، مما يخول للأولياء التثبت من وضعية المؤسسة قبل تسجيل أطفالهم ويمكنهم من تفادي الفضاءات الفوضوية التي تنشط خارج الأطر القانونية التي تكون مهددة لسلامة الأطفال
وتابع المتحدث انه، تمّ كذلك، احداث موقع رقمي جديد prescolaire.tn "فضاء الطفولة المبكرة في تونس"، باللغتين العربية والفرنسية على ذمة المهنيين من إطارات ومديري رياض الأطفال والباحثين في مجال التربية قبل المدرسية،. ويضم هذا الموقع جميع المحامل البيداغوجية المعتمدة بمؤسسات التربية المبكرة بما فيها الأقسام التحضيرية والكتاتيب ورياض الأطفال الى جانب توفره على مختلف النصوص القانونية وتراتيب احداثها والومضات التحسيسية الخاصة بسنّ ما قبل المدرسة.
واشار في السياق ذاته، انه وفي اطار التجديد البيداغوجي وعملا على رقمنة المعلومة وتوسيع نطاق استغلالها وبالتعاون مع مكتب اليونسيف بتونس تم العمل على تنزيل ثلاثة محامل بيداغوجية حديثة الإنتاج (سنة 2021)، وهي مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية والمرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية ومرجعي صحة الطفل لمؤسسات قبل المدرسية.
واكد معتوق انه ومع انطلاق السنة التربوية الجديدة، ستحرص اللجان الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال ،على تفعيل جميع قرارات غلق الفضاءات المخالفة و الحد من انتشارها وذلك لحماية الاطفال من جميع الاشكال التهديد الممكنة التي يمكن ان يتعرضوا لها .
وقال في ما يتعلق بمتابعة الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس كورونا المستجد والمتحورات الناتجة عنه، ان الوزارة وفي اطار انخراطها في المجهودات الوطنية لعمليات التلقيح المكثّف التي تشرف عليها وزارة الصحة، عملت على تنزيل البلاغات على صفحاتها الرسمية من توجيه الدعوة الى جميع الإطارات التربوية والعمالية المباشرة للاطفال في مختلف المؤسسات الى ضرورة تلقي جرعات التلقيح المستوجبة وذلك قصد خلق مناعة مجتمعية وخاصة وقاية الاطفال من تبعات العدوى .
واوضح معتوق، اليوم الاحد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان احداث هذا الرابط الجديد يتنزل ضمن جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار حسن الاستعداد لإنجاح العودة المدرسية 2021-2022 وضمان انطلاق سنة تربوية موفقة لجميع مؤسسات الطفولة في القطاعين العام والخاص مبرزا انه تم وضعها على ذمة العموم قصد مساعدة الاولياء على حسن اختيار الفضاء المناسب و تقديم خدمات تربوية ذات جودة
toufoula.femme.gov.tn/Parent
وبين معتوق ان هذا الرابط الالكتروني سيوفر نفس إمكانية القيام بإشعار في حال وجود اخلال تم رصده من قبل الولي عند الزيارة الميدانية للمؤسسة خلال عملية تسجيل طفله او خلال السنة ، كما يمكن القيام بالإشعار في حال ملاحظة اية وضعية تهديد للأطفال داخل المؤسسة او خارجها
واضاف ان الوزارة قد وضعت، أيضا، لفائدة الأولياء، قائمة اسمية للمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية مقسمة حسب الولايات على الموقع الرسمي للوزارة، مما يخول للأولياء التثبت من وضعية المؤسسة قبل تسجيل أطفالهم ويمكنهم من تفادي الفضاءات الفوضوية التي تنشط خارج الأطر القانونية التي تكون مهددة لسلامة الأطفال
وتابع المتحدث انه، تمّ كذلك، احداث موقع رقمي جديد prescolaire.tn "فضاء الطفولة المبكرة في تونس"، باللغتين العربية والفرنسية على ذمة المهنيين من إطارات ومديري رياض الأطفال والباحثين في مجال التربية قبل المدرسية،. ويضم هذا الموقع جميع المحامل البيداغوجية المعتمدة بمؤسسات التربية المبكرة بما فيها الأقسام التحضيرية والكتاتيب ورياض الأطفال الى جانب توفره على مختلف النصوص القانونية وتراتيب احداثها والومضات التحسيسية الخاصة بسنّ ما قبل المدرسة.
واشار في السياق ذاته، انه وفي اطار التجديد البيداغوجي وعملا على رقمنة المعلومة وتوسيع نطاق استغلالها وبالتعاون مع مكتب اليونسيف بتونس تم العمل على تنزيل ثلاثة محامل بيداغوجية حديثة الإنتاج (سنة 2021)، وهي مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية والمرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية ومرجعي صحة الطفل لمؤسسات قبل المدرسية.
واكد معتوق انه ومع انطلاق السنة التربوية الجديدة، ستحرص اللجان الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال ،على تفعيل جميع قرارات غلق الفضاءات المخالفة و الحد من انتشارها وذلك لحماية الاطفال من جميع الاشكال التهديد الممكنة التي يمكن ان يتعرضوا لها .
وقال في ما يتعلق بمتابعة الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس كورونا المستجد والمتحورات الناتجة عنه، ان الوزارة وفي اطار انخراطها في المجهودات الوطنية لعمليات التلقيح المكثّف التي تشرف عليها وزارة الصحة، عملت على تنزيل البلاغات على صفحاتها الرسمية من توجيه الدعوة الى جميع الإطارات التربوية والعمالية المباشرة للاطفال في مختلف المؤسسات الى ضرورة تلقي جرعات التلقيح المستوجبة وذلك قصد خلق مناعة مجتمعية وخاصة وقاية الاطفال من تبعات العدوى .
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