المنتخب التونسي لكرة السلة   يتاهل الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021

وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة بطل افريقيا الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021) بعد فوزه اليوم في كيغالي في نصف نهائي البطولة على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 75-65



وفي طريقه للحفاظ على لقبه القاري سيلاقي المنتخب الوطني في النهائي غدا بكيغالي الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اليوم لاحقا بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار.









