المنتخب التونسي لكرة السلة   يتاهل الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021

وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة بطل افريقيا الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021) بعد فوزه اليوم في كيغالي في نصف نهائي البطولة على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 75-65
وفي طريقه للحفاظ على لقبه القاري سيلاقي المنتخب الوطني في النهائي غدا بكيغالي الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اليوم لاحقا بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار.
وفي طريقه للحفاظ على لقبه القاري سيلاقي المنتخب الوطني في النهائي غدا بكيغالي الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اليوم لاحقا بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار.
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