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المنتخب التونسي لكرة السلة   يتاهل الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 16:29قراءة: 0 د, 17 ث
وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة بطل افريقيا الى الدور النهائي للافروباسكيت ( رواندا 2021) بعد فوزه اليوم في كيغالي في نصف نهائي البطولة على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 75-65

وفي طريقه للحفاظ على لقبه القاري سيلاقي المنتخب الوطني في النهائي غدا بكيغالي الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اليوم لاحقا بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار.




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