المنستير: تدعيم المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بجهازي تنفس اصطناعي لمقاومة فيروس "كورونا"

وات - تدعّم المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، اليوم الجمعة، بجهازي تنفس اصطناعي تبرع بها لفائدته مجمع شركات أجنبية لصناعة الأسلاك الكهربائية والمعدات الطبية منتصب بمسجد عيسى من معتمدية الساحلين في ولاية المنستير، وفق المدير العام للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لطفي بوبكر.



وثمن لطفي بوبكر، في تصريح لـ"وات"، هذه المبادرة من النسيج الصناعي بالجهة، وكذلك الجهود التي يبذلها المجتمع المدني منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مقترحا على الراغبين في تقديم هبات الاتصال بإدارة المستشفى والتنسيق معها لتحديد حاجيات المرفق الصحي، ودعمه بشكل أنجع، على غرار مستلزمات التوقي لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة.



وأوضح أنّ المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير يعدّ حاليا 39 سرير إنعاش، و115 سرير أكسيجين، ويقيم به إلى غاية اليوم مجموع 48 شخصا من المصابين بفيروس "كورون"ا المستجد.

ولفت المدير العام للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إلى تسجيل تحسّن في الوضعية مقارنة بالفترة الفارطة، إلا أنه لابّد من ملازمة الحذر حيث مازاليتتوافد على المستشفى بعض المصابين بالوباء وحالات تستدعي الإنعاش".

يشار إلى أن معدل وفيات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير يبلغ وفاة واحدة يوميا أو أقل، وفق ذات المصدر.



