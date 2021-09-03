حجز قرابة 15 ألف قارورة ماء معدني في مخزن عشوائي بسيدي ثابت و1020 علبة سجائر على متن سيارة خاصة

وات - في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار، داهمت فرق المراقبة الإقتصادية باريانة بالاشتراك مع مصالح الحرس البلدي بأريانة، مخزنا عشوائيا بمنطقة سيدي ثابت و حجزت 14 ألفا و 700 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من اجل المضاربة والاحتكار، وفق المدير الجهوي للتجاؤة بأريانة فتحي خضاورية.

وأضاف المصدر ذاته،في تصريح لـ"وات" أنه تم تحرير محضر بحث في الغرض، كما سيتم ضخ المحجوزات بالمسالك المنتظمة، وفق تأكيده



من جهة أخرى، أفاد خضاورية بأن فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة تمكنت في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في مادة التبغ، وبالإشتراك مع مصالح حرس المرور بحي التضامن، من حجز 1020علبة سجائر محلية وأجنبية حجزا فعليا كانت محملة على متن سيارة خاصة.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر المستوجبة ضد المخالف وضخ المنتوجات بالمسالك المنظمة وتأمين المبلغ بالخزينة العامة للدولة.



