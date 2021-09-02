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القصرين: حجز 763 كراسا مدرسيا مدّعما ومواد المدرسية مجهولة المصدر بمخزن تابع لإحدى المكتبات

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 11:11قراءة: 0 د, 31 ث
حجز أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتعاون مع أعوان الشرطة البلدية، أمس الاربعاء، 763 كراسا مدرسيا مدّعما من مختلف الأحجام و145 قطعة من المواد المدرسية مجهولة المصدر بمخزن تابع لمكتبة مخصصة لبيع مستلزمات العودة المدرسية، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.
وذكرت ذات المصالح في بلاغ أصدرته، صباح اليوم الخميس، أنه تم رفع 10 مخالفات إقتصادية ضدّ صاحب المحلّ من أجل إخفاء بضاعة، والبيع المشروط، ومسك منتوجات مجهولة المصدر، وعدم مسك فاتورات الشراء.
وأكدت أن عمليات المراقبة لاتزال متواصلة بنسق حثيث في سبيل تطبيق برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول مراقبة مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية والتصدي للممارسات الإحتكارية.
لطيفة



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