المنستير: حجز أكثر من 700 طن من البطاطا والبصل و2578 علبة سجائر في إطارة التصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة

وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالاشتراك مع الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين،، أمس الثلاثاء، 700 طن من البطاطا وكمية من البصل خلال زيارة ميدانية لـ3 مخازن تبريد بالجهة، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.



كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية، في إطار التصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار والترفيع المشط للأسعار في قطاع التبغ، 2578 علبة سجائر حجزا فعليا لدى محل معدّ لبيع الفواكه الجافة بمدينة طبلبة مع استدعاء صاحب المحل لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ذات المصدر.







