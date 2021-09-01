Babnet Babnet  Fairouz - أيام البرد  

المنستير: حجز أكثر من 700 طن من البطاطا والبصل و2578 علبة سجائر في إطارة التصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 10:30قراءة: 0 د, 26 ث
وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالاشتراك مع الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين،، أمس الثلاثاء، 700 طن من البطاطا وكمية من البصل خلال زيارة ميدانية لـ3 مخازن تبريد بالجهة، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية، في إطار التصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار والترفيع المشط للأسعار في قطاع التبغ، 2578 علبة سجائر حجزا فعليا لدى محل معدّ لبيع الفواكه الجافة بمدينة طبلبة مع استدعاء صاحب المحل لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ذات المصدر.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231634



En continu

Toutes les news

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 | 23 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
31°
Babnet34°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2737°-2635°-2733°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    20065,3

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,29450 DT        1$ =2,79266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   853,3 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة