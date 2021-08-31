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المهدية: حجز 70 طنا من منتوج البصل بأحد مخازن التبريد بالجم

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 15:30قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تمكّن فريق مشترك بين الحرس الوطني بالجم والإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، اليوم الثلاثاء، من حجز 70 طنا من البصل بأحد مراكز التبريد بمنطقة العيثة من معتمدية الجم.
وأكدت مصالح ولاية المهدية لـ"وات"، أن الفريق حرر محضرا ضد صاحب البضاعة من أجل عدم مسك دفتر مخزونات، مؤكدة أنه سيتم ضخّ الكميات المحجوزة في السوق العمومية.
هذا وتعهدت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بملف الحجز والمحضر، فيما تتواصل عمليات الرقابة التي شملت كل القطاعات لا سيما مخازن التبريد.





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