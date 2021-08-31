مؤشر الانتاج الصناعي يسجل زيادة طفيفة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بنسبة 1ر0 بالمائة

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 تطورا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالثلاثية الفارطة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.



ويعزى هذا التطور، حسب المعهد، من ناحية الى التحسن المسجل في قطاع المناجم، 33,3 بالمائة، وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية،2,4 بالمائة، وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد، 1.4 بالمائة،) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0,2 بالمائة، ومن ناحية أخرى الى التراجع الذي شهده قطاع المواد الكيميائية بما قدره 0,4 بالمائة، وقطاع الطاقة بنحو 3.2 بالمائة.



وبالمقارنة مع الثلاثية الثانية من سنة 2020 والذي تزامنا مع الحجر الصحي الشامل، أفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 27.8 بالمائة.



تطور حجم الانتاج الصناعي خلال جوان 2021//



وأظهرت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر جوان من سنة 2021، ارتفاعا في حجم الإنتاج بنسبة 0,3 بالمائة، تراجع ب4.0 بالمائة خلال الشهر الفارط.



وأرجع المعهد هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 1,5 بالمائة، تراجع ب4.5 بالمائة خلال الشهر الفارط، ساهمت جل القطاعات في هذا الارتفاع، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2,5 بالمائة بعد التراجع المسجل خلال الشهر الفارط بنسبة 2.5 بالمائة.



كما سجل قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 21.1 بالمائة بعد التراجع المسجل خلال الشهر الفارط بنسبة 17,0%. كما تواصل التحسن في الإنتاج في قطاع المناجم،9,1 بالمائة بعد 6,8 بالمائة، وقطاع المواد الغذائية والفلاحية، 0.7 بالمائة بعد تراجع 2,5 بالمائة



أما بالنسبة لقطاع الطاقة فقد سجل تراجعا بنسبة 5.6 بالمائة بعد تراجع ب4,2 بالمائة خلال الشهر الفارط.



