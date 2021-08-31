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سفيان الحيدوسي مدربا للنادي البنزرتي

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 14:41قراءة: 0 د, 19 ث
اعلن النادي البنزرتي عن تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق كرة القدم الذي يستعد لخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الاولى في اكتوبر المقبل. وسيتولى تدريب الفريق سفيان الحيدوسي.
وفي ما يلي تركيبة بقية اعضاء الاطار الفني للنادي الرياضي البنزرتي.
- مساعد مدرب: هيثم المزي
- معد بدني: حاتم بوليلة
- مكلف بالمتابعة و التقييم: خليل بن يوسف
- مدربا حراس: كمال القادري و البشير بوسحابة



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