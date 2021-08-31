قبلي: قبول 685 ملفا للانتفاع ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال الموسم المقبل

وات - حظي 685 ملفا بالموافقة للانتفاع ببرنامج "روضتنا في حومتنا" الذي تنفذه المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن بقبلي، للنهوض بالطفولة المبكرة والاحاطة بأبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند، وفق ما ذكره رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية، علي الداهش.

وأوضح الداهش، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، انه من المؤمل ان يصل عدد المنتفعين بهذا البرنامج خلال هذه السنة الى 700 طفل من ابناء العائلات المعوزة، اي بزيادة تقدر بحوالي 50 طفلا مقارنة بالسنة الفارطة، وبتضاعف في عدد المنتفعين بقرابة 3 مرات مقارنة بسنة 2018، تاريخ الشروع في تنفيذ هذا البرنامج بالجهة عبر الموافقة على 250 ملفا حينها.



وأشار المصدر ذاته، الى ان برنامج روضتنا في حومتنا الذي يتنزل في اطار البرنامج الوطني للطفولة المبكرة ودعم العائلات المعوزة وفاقدي السند، يتيح لابناء هذه العائلات التمتع بحقهم في الالتحاق برياض الاطفال، وذلك بهدف تربيتهم وتنمية قدراتهم الذهنية والحركية مما يحقق لهذه الشريحة العمرية المزيد من التوازن النفسي في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وتتولى في هذا الاطار، وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، سداد المعلوم الشهري لانخراط هؤولاء الاطفال برياض الاطفال بالجهة لمدة 9 اشهر، وهو ما يمكن هذه المؤسسات من تعزيز دورها التشغيلي كما يشجع عددا من حاملي الشهادات العليا على بعث مشاريع مماثلة.

وفي ذات السياق، افاد رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، ان عدد الملفات التي تم قبولها الى حد الان يتوزع حسب معتمديات الجهة بقبول 213 ملفا بمعتمدية الفوار، و106 ملفات بمعتمدية دوز الشمالية، و 72 ملفا بمعتمدية دوز الجنوبية، و67 ملفا بمعتمدية قبلي الشمالية، علاوة على 46 ملفا بمعتمدية قبلي الجنوبية، و169 ملفا بمعتمدية سوق الاحد، كما تم قبول كافة الملفات المقدمة بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية وعددها 12 ملفا.



