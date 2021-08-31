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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 31 أوت

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 11:34قراءة: 0 د, 51 ث
وات -


بنزرت: تطعيم 38 امراة حامل بالجهة  ضد فيروس "كورونا"

بلغ عدد النساء الحوامل بداية من الشهر الرابع، اللواتي تلقين التلقيح المضاد لفيروس "كوفيد-19 "، في اطار الحملة الوطنية التي اطلقها الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة منذ يوم 20 اوت الجاري، 38 امراة حامل، وفق ما ذكره المدير الجهوي للديوان، الدكتور محسن بوبكري.
وبين المصدر ذاته، ل(وات)، ان الحملة يجري تنفيذها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تحت اشراف فريق طبي وشبه طبي واداري متكامل بمقر الادارة الجهوية للاسرة والعمران البشري.
وأضاف الدكتور بوبكري، انه وفي اطار الرفع من اعداد الأشخاص الملقحين ضد جائحة "كورونا" ومعاضدة الفرق الطبية، تم بالاتفاق مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت على تنظيم حملات ميدانية لتطعيم النساء الحوامل عن طريق فريق متنقل من الديوان والإدارة الجهوية للصحة بالمعتمديات.
كما يجري التنسيق لتنفيذ حملات تطعيم يومية بمركز الصحة الإنجابية لكل النساء اللواتي قد يتصلن بالمركز ولم يتمكن من الحصول على التطعيم بسبب عدم التسجيل في المنظومات المخصصة للغرض وليس لهن مانع صحي.

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