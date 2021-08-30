مراجعة قرار التخلي عن التدريس بنظام الافواج تبقى واردة وهي مرتبطة بتطور الوضع الوبائي (فتحي السلاوتي)

وات - قال وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، إن مراجعة قرار التخلي عن التدريس بنظام الافواج في العودة المدرسية 2021-2022 واردة وهي مرتبطة بتطور الوضع الوبائي المتعلق بكورونا.



وأضاف السلاوتي، في تصريح اعلامي بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية لدى اشرافه على توقيع اتفاقيتي شراكة، ان الهدف الرئيسي من مراجعة قرار التخلي عن التدريس بالافواج على ضوء تطور الوضع الوبائي، وإمكانية العودة الى اعتماد هذا النظام يتمثل في حماية صحة التلاميذ والاطار التربوي



وقد اجتمعت يوم الجمعة 27 أوت 2021 اللجنة المشتركة بإشراف وزير التربية وبحضور إطارات الوزارة وممثلي مختلف نقابات أسلاك التربية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل



وكانت وزارة التربية قد قررت اجتماع اللجنة المشتركة مع مختلف نقابات أسلاك التربية تثبيت موعد العودة المدرسية 2021-2022 بتاريخ 15 سبتمبر 2021 والعودة إلى العمل بنظام الفوج الواحد في كافة المستويات التعليمية.

وللاشارة فان أكثر من مليوني تلميذ بجميع المراحل التعليمية معنييون هذه السنة بالعودة المدرسية بـ 6115 مؤسسة تربوية.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة التربية والديوان الوطني للبريد وشركة نقديات تونس ليتمكن بمقتضاها التلميذ من انشاء حسابات افتراضية للتمتع بجملة من الخدمات والدفع الالكتروني.



