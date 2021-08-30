فتحي السلاوتي: هناك توجه للتخفيف من البرامج البيداغوجية خلال العودة المدرسية 2021-2022

وات - قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاثنين انه سيتم اعتماد التخفيف في البرامج البيداغوجية خلال العودة المدرسية 2021-2022



ولفت فتحي السلاوتي في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على انطلاق عمليات التسجيل عن بعد للمرحلة الابتدائية وتوقيع اتفاقيات شراكة الى أن لجان مختصة مكلفة بالنظر في الملف ستنتهج هذا التمشي



وأكد أن الوزارة ستتجه الى تلافي النقص المسجل في البرامج التعليمية للسنة الدراسية الماضية خلال العودة المدرسية الحالية لافتا الى أن التلاميذ معنيين خلال هذه العودة بتلقي بعض الدروس الخاصة بمستوى السنة المنقضية ومن ثمة البدء باستكمال برنامج السنة الدراسية الجديدة



جدير بالاشارة الى أنه تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة التربية والديوان الوطني للبريد وشركة نقديات تونس للدفع الالكتروني للانتفاع بخدمات مدرسية أو مشتريات وخدمات عبر الانترنات او الهاتف الجوال والسحب من الموزعات الآلية.



