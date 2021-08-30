فتحي السلاوتي: هناك توجه للتخفيف من البرامج البيداغوجية خلال العودة المدرسية 2021-2022

وات - قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاثنين انه سيتم اعتماد التخفيف في البرامج البيداغوجية خلال العودة المدرسية 2021-2022
ولفت فتحي السلاوتي في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على انطلاق عمليات التسجيل عن بعد للمرحلة الابتدائية وتوقيع اتفاقيات شراكة الى أن لجان مختصة مكلفة بالنظر في الملف ستنتهج هذا التمشي
وأكد أن الوزارة ستتجه الى تلافي النقص المسجل في البرامج التعليمية للسنة الدراسية الماضية خلال العودة المدرسية الحالية لافتا الى أن التلاميذ معنيين خلال هذه العودة بتلقي بعض الدروس الخاصة بمستوى السنة المنقضية ومن ثمة البدء باستكمال برنامج السنة الدراسية الجديدة
جدير بالاشارة الى أنه تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة التربية والديوان الوطني للبريد وشركة نقديات تونس للدفع الالكتروني للانتفاع بخدمات مدرسية أو مشتريات وخدمات عبر الانترنات او الهاتف الجوال والسحب من الموزعات الآلية.
ولفت فتحي السلاوتي في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على انطلاق عمليات التسجيل عن بعد للمرحلة الابتدائية وتوقيع اتفاقيات شراكة الى أن لجان مختصة مكلفة بالنظر في الملف ستنتهج هذا التمشي
وأكد أن الوزارة ستتجه الى تلافي النقص المسجل في البرامج التعليمية للسنة الدراسية الماضية خلال العودة المدرسية الحالية لافتا الى أن التلاميذ معنيين خلال هذه العودة بتلقي بعض الدروس الخاصة بمستوى السنة المنقضية ومن ثمة البدء باستكمال برنامج السنة الدراسية الجديدة
جدير بالاشارة الى أنه تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة التربية والديوان الوطني للبريد وشركة نقديات تونس للدفع الالكتروني للانتفاع بخدمات مدرسية أو مشتريات وخدمات عبر الانترنات او الهاتف الجوال والسحب من الموزعات الآلية.
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