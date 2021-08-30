زغوان: تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الصناعية والخدماتية خلال الثلاثية الثالثة من السنة الجارية

وات - سجّل حجم الاستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 الجارية تراجعا بـ5 مرات حجم الاستثمارات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد إيناس الواعر.



وأوضحت الواعر، في تصريح لـ"وات"، أن الوكالة صادقت خلال هذه الثلاثية على28 مشروعا على المستوى الجهوي بقيمة 9.1 مليون دينار ستوفر198 موطن شغل إضافي منها 16 مشروعا في القطاع الصناعي بقيمة 8.2 مليون دينار، وذلك مقابل 43 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2020 بقيمة 45.6 مليون دينار منها 24 مشروعا في قطاع الصناعة باعتمادات بلغت 44 مليون دينار.



وتعود أسباب هذا التراجع، وفق تقدير المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إلى حالة التردد لدى المستثمرين في بعث المشاريع نتيجة للوضع السياسي والصحي الذي تعيشه البلاد منذ فترة، مؤكدة أن تطور الاستثمار في الجهة سيعود إلى طبيعته حال استقرار الأوضاع، وفق تصوّرها.







