الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 28 أوت

وات -





مدنين: تسجيل حالتي وفاة و191 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" ليصل مجموع الوفيات الى 1026 حالة، فيما بلغ عدد الاصابات المحلية الجديدة 191 اصابة، وحالات الشفاء الاضافية 172 حالة شفاء، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).



وتوزعت هذه الاصابات بعدد هو الاكبر بين المعتمديات في معتمدية جرجيس ب62 اصابة ثم بمدنين الشمالية ب28 اصابة وميدون ب24 اصابة وبن قردان ب21 اصابة وبني خداش ب19 اصابة وكل من حومة السوق ومدنين الجنوبية ب15 اصابة و6 اصابات باجيم واصابة واحدة ببني خداش.



ويتواصل لليوم الثاني الضغط على اقسام الانعاش بالمستشفيات العمومية التي بلغت طاقتها القصوى 100 بالمائة مقابل نسبة اشغال بلغت 61 بالمائة في اقسام الانعاش بالمصحات الخاصة، في حين تشهد المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة انفراجا على مستوى اسرة الاكسيجين حيث تراوحت نسبة الاشغال بها بين 69 بالمائة في العمومي و52 فاصل 4 بالمائة في المصحات الخاصة.



وتتواصل الاستعدادات بمختلف مراكز التلقيح لليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثف التي تستهدف بولاية مدنين 47200 شخص منهم 26420 شخصا من الفئة العمرية التي تجازت 40 سنة و20780 من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة سيتوزعون على 15 مركزا بمعدل مركزين في 6 معتمديات (مركز لكل فئة)، فيما سيتم في المعتمديات التي بها مركز واحد اعتماد مسلكين مختلفين لتجنب التداخل بين الفئتين المعنيتين من التلقيح.







الكاف: تسجيل حالة وفاة و 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجلت ولاية الكاف، اليوم السبت، حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد الكشف عن نتائج 213 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 26 اوت، وفق التحيين اليومي للوضع الوبائي بالجهة نشرته الادارة الجهوية للصحة



ويرتفع، وفق الاحصائية الجديدة، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 633 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18217 شخصا منها 17274 حالة تعاف



وإنخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 53 مصابا في اقسام الأكسيجين و13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف وتراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 943 حالة، وفق ذات التحيين.



وتبرز هذه الإحصائيات، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني (وات)، بداية "تراجع الوباء" في الجهة رغم أن الوضع لايزال وفق تقديره "حرجا" باعتبار أن الجهة تصنف حاليا في مستوى انذار "مرتفع" بعد أن كانت في مستوى "مرتفع جدا"



قابس: تسجيل 09 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بأنه قد تم تسجيل 09 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 611 حالة وفاة.



وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 579 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 247 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" وأثبتت إصابة أصحابها، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 76 اصابة بقابس الجنوبية و57 اصابة بقابس المدينة و44 اصابة بمارث و18 اصابة بقابس الغربية و14 اصابة بالمطوية و10 اصابات بكل من الحامة ووذرف وغنوش و04 اصابات بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب.



وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 19923 شخصا من بين 20673 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 746 حالة تتوزع الى 210 حالات بقابس الجنوبية و88 حالة بمارث و85 حالة بقابس المدينة و77 حالة بالمطوية و76 حالة بوذرف و59 حالة بقابس الغربية و55 حالة بمطماطة الجديدة و30 حالة بدخيلة توجان و27 حالة بغنوش و20 حالة بالحامة و17 حالة بمنزل الحبيب وحالتين (02) بمطماطة.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 187 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد الاشخاص الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة 76 مريضا ومريضة من بينهم 07 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19 " بالمستشفى الجامعي بقابس.





سيدي بوزيد: 89564 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الجمعة 89564 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات)



واضاف نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ 32715 شخصا، وعدد الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح بلغ 163 حالة كانت أغلبها أعراض "بسيطة وخفيفة"، وفق تقديره



وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 169770 شخصا حسب آخر تحيين.







توزر: 9224 شخصا سجلوا في منظومة "ايفاكس" للتلقيح في اليوم المفتوح الثالث



من المنتظر أن يشمل التلقيح ضد فيروس "كورونا" في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح الذي ينتظم يوم غد الاحد، 9224 شخصا من المسجلين في منظومة "ايفاكس" من بين الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق ومن 15 الى 19 سنة، إضافة الى تلقيح الأشخاص غير المسجلين من الفئة العمرية من 15 الى 19 سنة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).



وبين المصدر ذاته أن 39100 شخص حصلوا على جرعات التطعيم ضد الفيروس منهم 13620 شخصا تمتعوا بجرعتين من اللقاح، موضحا بخصوص الوضع الوبائي في الجهة انه تم تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة من بين 43 نتيجة تحليل مخبري، ليرتفع مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء الى 12866 إصابة تعافى منهم 12493 شخص ويحمل الفيروس حاليا 103 أشخاص.



كما ارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 261 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة مساء أمس الجمعة، ويقيم حاليا في المستشفيات 24 شخصا بتوزعون على قسم الإنعاش الطبي وأقسام الكوفيد بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش وتمغزة.







