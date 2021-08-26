النادي الصفاقسي - الشاب وائل التليلي يوقع اول عقد عقد احتراف بخمس سنوات

اعلن النادي الصفاقسي ان لاعبه الشاب وائل التليلي وقع اول عقد احتراف له مع الفريق يمتد الى موفى جوان 2026.

ويشغل وائل التليلي خطة متوسط ميدان وهو ابن مركز التكوين بالنادي الصفاقسي.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي توقيع عدة لاعبين شبان من مركز التكوين لعقود احتراف مع النادي الصفاقسي على غرار المهاجم اياد بلوافي والمدافعين المحوريين محمد النصراوي وصابر السوداني والظهير الايمن محمود غربال.

كما ضم فريق عاصمة الجنوب الدولي العراقي حسين علي الساعدي والمهاجم حازم الحاج حسن الى جانب تمديد عقود لاعب الارتكاز شادي الهمامي والمدافع علاء غرام وحارس المرمى محمد الهادي قعلول.

يذكر ان النادي الصفاقسي كان قد تعاقد مع المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس خلفا لحمادي الدو الذي قاد الفريق لاحراز كاس تونس خلال الموسم الماضي.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 16 اكتوبر المقبل.











