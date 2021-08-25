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الوكالة الفنية للنقل البري تمدد في صلوحية وصل حجز موعد مسبق لإجراء الفحص الفني للعربات

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 16:18قراءة: 0 د, 44 ث
أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الإربعاء، أنه تقرر وبصفة إستثنائية أن يقوم وصل حجز موعد لإجراء الفحص الفني مقام شهادة الفحص الفني إلى غاية تاريخ الموعد المتحصل عليه بالنسبة لأصحاب العربات الذين قاموا بحجز موعد قبل تاريخ 30 سبتمبر 2021 دون سواهم.
وأفادت الوكالة في بلاغ لها، أنه بامكان الحرفاء إعادة طباعة وصل الحصول على موعد، مؤكدة أن الحصول على الوصل لا يعفي صاحب العربة المعنية من وجوب إبقائها في حالة استخدام مرضية من الصيانة ومستجيبة للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتنزل هذا الإجراء في إطار متابعة نشاط مختلف مراكز الفحص الفني للعربات، وإسداء هذه الخدمة في أفضل الظروف المطلوبة، ولحل إشكال عدم تمكن عدد من أصحاب العربات من الحصول على مواعيد لإجراء الفحص الفني في آجال مناسبة مما قد ينجر عنه تعطيل لمصالحهم.
ودعت الوكالة في هذا الصدد،الحرفاء إلى الإتصال على الرقم الأخضر 80100307، أو عن طريق البريد الإلكتروني:infoattt@attt.tn للحصول على المزيد من الإرشادات.

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