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وزارة التربية تدعو منظوريها والتلاميذ المعنيين بالتلقيح في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الى التسجيل في منظومة ايفاكس قبل يوم 26 أوت 2021

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 12:33قراءة: 0 د, 36 ث
دعت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، جميع نظوريها والتلاميذ من الفئات العمرية المعنية بالتلقيح ضد كورونا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف يوم الاحد 29 أوت الجاري الى الاقبال على التسجيل بكثافة بمنظومة "ايفاكس" في أجل أقصاه يوم 26 أوت الجاري.

وفي اطار حسن الاستعداد لتأمين العودة المدرسية 2021-2022، دعت جميع اسلاك التربية من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق (المولودين قبل يوم 29 اوت 1981) والمسجلين الى حدود 26 اوت 2021 بمنظومة "ايفاكس" الى الاقبال على التسجيل حتى يتمكنوا من التلقيح وفق الاجراءات المعمول بها ، حسب بلاغ لها اليوم.

ويهم يوم التلقيح المكثف يوم الاحد المقبل كذلك التلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودين بين28 أوت 2003 و 29 أوت 2006) شريطة الحصول على موافقة أوليائهم.

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