تمتيع نحو 360 ألف من التلاميذ و20 ألف من الطلبة من أبناء العائلات الفقيرة بمساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

وات - سينتفع حوالي 360 ألف من التلاميذ و20 ألف من الطلبة من أبناء العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل بمساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية الجديدة، بحسب المديرة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل



وأكدت نجاة دخيل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيقع مع نهاية شهر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر المقبل توزيع 50 دينار على كل تلميذ و120 دينار لكل طالب جامعي من أبناء العائلات المعوزة أو محدودة الدخل مهما كان عددهم داخل الأسرة الواحدة لمجابهة مصاريف العودة المدرسية والجامعية الجديدة



وأضافت أنه سيتم كذلك تمتيع تلاميذ وطلبة أبناء العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة (180 دينار شهريا) والعائلات محدودة الدخل من اشتراك في النقل بعنوان السنة الدراسية والجامعية الجديدة بعد التثبت من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات



وستموّل المساعدات عبر الاعتمادات المخصصة لمساعدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل والمدرجة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بنحو 23 مليون دينار، إضافة إلى تمويلات بقيمة 10 مليون أورو متأتية من البنك الألماني للتنمية وتصرف تحت إشراف منظمة "يونسيف"، بحسب ما أفادت به دخيل



وأفادت دخيل ان وحدات النهوض الاجتماعي شرعت منذ مطلع شهر أوت الجاري في تلقي مطالب العائلات المعوزة والعائلات محدودة

الدخل، مشيرة إلى أن عملية قبول المطالب متواصلة لتمكين أبنائها من المساعدات بعنوان العودة المدرسية والجامعية 2021-2022.



