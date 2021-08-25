باجة: معتمدية تيبار تخرج من قائمة المعتمديات ذات مستوى انذار مرتفع للاصابات بفيروس "كورونا"

وات - خرجت معتمدية تيبار من ولاية باجة من قائمة المعتمديات ذات مستوى الانذار المرتفع للاصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بوجود 34 اصابة فقط، بها مما سمح بتصنيفها ذات مستوى انذار متوسط.



ويقيت كل معتمديات الجهة فى مستوى انذار مرتفع جدا مع انخفاض فى عدد الحالات الايجابية مقارنة بشهر جويلية حيث سجلت كثافة كبيرة لعدد المصابين وصلت الى اكثر من 1600 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة ب709 اصابات امس، وهو العدد الارفع للمصابين وقد سجل بنفزة امس الثلاثاء.



ولم تسجل بتيبار منذ ايام اية حالة ايجابية جديدة علما وانه تم امس تسجل 77 حالة ايجابية جديدة بالجهة منها 43 حالة بمدينة باجة وضواحيها و25 حالة بنفزة وحالة واحدة بتبرسق وحالتان بقبلاط.



وسجلت امس ايضا حالتي وفاة بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة، ليصل اجمالى عدد ضحايا الفيروس الى 606 حالات



تجدر الاشارة الى انه يتم تصنيف منطقة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا فى صورة وجود اكثر من 100 حالة ايجابية لكل 100 الف ساكن ويتم تصنيف منطقة فى مستوى انذار مرتفع فى صورة وجود بين 50 و100 حالة لكل 100 الف ساكن .



