وزارة الداخلية: محمد السبتي العرفاوي مديرا لعاما لوحدات التدخل خلفا لخالد المرزوقي

وات - أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم بداية من اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، تعيين العميد "محمد السبتي العرفاوي"، مديرا عاما لوحدات التدخل، خلفا للعميد "خالد المرزوقي".



يذكر أن العميد خالد المرزوقي قد تم تعيينه مديرا عاما لوحدات التدخل، يوم الخميس الفارط، بقرار من الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا الغرسلاوي.



وقد تم إجراء تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية عين بمقتضاه العميد جوهر بودريقة، مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية، متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين، مديرا عاما للأمن العمومي، و العميد خالد المرزوقي، مديرا عاما لوحدات التدخل، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي، مديرا عاما للمصالح المختصة، و العميد عادل الخياري، مديرا عاما للمصالح الفنية، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي، مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد، مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك، مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.



يشار إلى أن محامية عدد من شهداء وجرحى الثورة، ليلى الحداد، كانت أفادت في تصريحات إعلامية يوما بعد إعلان التحويرات على رأس عدد من إدارات ومصالح وزارة الداخلية، بأنه اتصل بها عدد من عائلات الشهداء بتالة، على خلفية رفضهم لتعيين خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل، وهو الرائد في فترة أحداث الثورة، وقد طرح اسمه ضمن قضية شهداء وجرحى الثورة في تالة والقصرين، حيث اتهم بالمشاركة في القتل.



وكان الحداد قد دعت رئاسة الجمهورية، الى التراجع عن هذا التكليف، مشيرة في تدوينة نشرتها مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئاسة استجابت لمطالب أهالي جرحى وشهداء الثورة.



