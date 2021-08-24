وزارة الصحة توضح اجراءات وشروط قبول الوافدين على تونس ابتداء من يوم 25 أوت

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وتنشر قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري

نشرت وزارة الصحة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، شروط قبول المسافرين الوافدين على تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية، والاجراءات التي يتعين تطبيقها ابتداء من يوم الاربعاء 25 أوت الجاري.ويجب على جميع الوافدين من الخارج الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) على الا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.وأشار البلاغ إلى اجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني httpss://e7mi.tn وطباعة الوثيقتين الناتجتين عن التطبيقة المذكورة (جذاذة المعطيات الصحية ووثيقة الالتزام) وتسليمهما إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.ونشرت وزارة الصحة في ذات البلاغ قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري المفروض بداية من يوم الاربعاء 25 أوت الجاري على كل الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد كورونا، مؤكدة انه يجب على هذه الفئة من المسافرين الاستظهار عند التسجيل للسفر بوثيقة الحجز لمدة 10 أيام بأحد النزل المخصصة للغرض مع تأكيد الخلاص (voucher) والالتزام بالحجر الاجباري بأحد النزل على نفقتهم الخاصة.ويمكن للخاضعين للحجر الصحي الإجباري القيام بتحليل ثان (بي سي آر) بين اليوم السابع واليوم العاشر من الحجر الاجباري على نفقتهم الخاصة وفي صورة سلبية هذا الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد 19 والمتحصلون على شهادة في الغرض من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة والقصر (أقل من 18 سنة) غير المصحوبين، مع الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية.كما يستثنى من الحجر الصحي الإجباري المسافرون القادمون على متن رحلات غير منتظمة (charter) في اطار مجموعات مؤطرة وإقامة مؤطرة في النزل (cohorting)، ويطبق عليهم البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والمصادق عليه من قبل وزارة الصحة.وأشارت الوزارة الى امكانية الخضوع بصفة عشوائية لاختبار سريع لتقصي فيروس كورونا حال الوصول الى البلاد التونسية، مبينة انه في صورة إيجابية نتيجة الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس على نفقته الخاصة.ويمكن مراجعة هذه الاجراءات حسب تطور الوضع الوبائي، وفق ما جاء في البلاغ الذي تضمن قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري والبالغ عددها 10 مراكز موزعة على ست ولايات وهي تونس وأريانة وبن عروس ونابل وسوسة ومدنين (جربة)، وتشمل 1021 غرفة بالاضافة الى سعر الإقامة (باحتساب النقل) ومعلومات للاتصال (أرقام الهاتف والبريد الالكتروني).يشار إلى ان هذه الاجراءات المتعلقة بالمسافرين الوافدين على تونس تتنزل ضمن جملة من التدابير والقرارات، التي أعلنتها رئاسة الجمهورية يوم 18 أوت الجاري ومن أبرزها تقليص ساعات حظر الجولان الذي أصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا بالمطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها.