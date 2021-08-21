زيارات تفقد ومعاينة لـ 28 مخزن تبريد للمنتجات الفلاحية

وات - يواصل أعوان المراقبة بالادارة الجهوية للتجارة ببن عروس زياراتهم التفقدية لمخازن التبريد المنتصبة بالجهة، حيث أدّت الفرق المشتركة زيارات تفقد ومعاينة شملت 28 مخزن تبريد للمنتجات الفلاحية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بمواصلة مراقبة مخازن التبريد والحدّ من ظاهرة المضاربة والاحتكار للمنتجات الفلاحية.



ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالجهة، الصادق للاهم، في تصريح لـ"وات"، اليوم السبت، أن ذات الفرق نفّذت عملية جرد ومراقبة للكميات المخزنة بهذه الفضاءات مع التثبت من ظروف تخزينها وانتظامية توزيعها على المسالك القانونية لاسيما بالسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة.

وفي هذا السياق، ووفق نفس المصدر، تم جرد المخزونات المتوفرة خاصة منها المنتجات الأساسية المطلوبة بالسوق، حيث تم احصاء 500 طن من البطاطا المعدة للاستهلاك و180 طن من البطاطا المعدة للبذر، إلى جانب إحصاء 1500 طن من الغلال المعدة للاستهلاك.

ومن المنتظر ان يشمل برنامج التفقد بقية المخازن المنتصبة بالجهة بحسب أولوية المواد المطلوبة للسوق والحاجة للاستهلاك وفق برنامج تم ضبطه للغرض، إلى جانب القيام بعمليات مراقبة للمخازن المرتبطة بحركة التوريد والتصدير لضمان انتظامية التزود والتزويد بهذه المواد والمحافظة على تعديل السوق بها.

وقد تم التأكيد وفق المدير الجهوي للتجارة على ضرورة الانخراط في المنظومة الرقمية الموضوعة للغرض لارساء مزيد من الشفافية على حركة التزود والتزويد.



