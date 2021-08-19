المنستير: رؤساء البلديات يطالبون بتدخل جهوي ووطني لجهر بعض الأودية وحماية عدد من المدن من الفيضانات

وات - طالب رؤساء البلديات في ولاية المنستير بتدخل جهوي ووطني لجهر بعض الأودية ولحماية بعض المدن في الجهة من الفيضانات، والتسريع باستكمال بعض المشاريع استعدادا لموسم الأمطار.



وأكّدوا اليوم خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير بمقر الولاية أن إمكانياتهم الذاتية غير كافية للتدخل لجهر بعض الأودية أو لتلافي مشاكل بعض النقاط الزرقاء التي تتسبّب في تراكم المياه أو فيضانها على المنازل والتي تهدد سلامة المتساكنين وسلامة مستعملي الطريق.

وقرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير اليوم خلال اجتماعها الذي خصص للاستعداد لموسم الأمطار والحد من الآثار السلبية للتقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2021-2022 الرفع من جاهزية الجهة قبل انطلاق موسم الأمطار، وتحيين المعطيات وإعداد قائمة في المعدات والآليات الممكن استعمالها عند التدخل في حال تسجيل فيضانات.

وأذن المعتمد الأول طارق البكوش اليوم بتفعيل اللّجان المحلية المكلفة بالقيام بزيارات ميدانية وبوضع برنامج تدخّل ضمانا لسرعة التدخل ونجاعته عند نزول كمّيات هامّة من الأمطار أو للتوقي من حدوث الكوارث الطبيعية.وفق ما ذكره لــ(وات) الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.

وكانت ولاية المنستير سجلت سنة 2020 خلال تهاطل كميات من الأمطار 145 تدخّلا ميدانيا لأعوان الحماية المدنية لضخ المياه، و68 عملية إزاحة وسائل مقابل 85 عملية ضخ مياه، و11 عملية إزالة وسائل سنة 2019 وفق ما أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير مقرر اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة العميد محمّد صالح بلعانس مشيرا إلى أنّهم سجلوا سنة 2020 أكثر من 30 نقطة زرقاء.

وذكر من جهته المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالمنستير عدنان حسين أنّهم استكملوا إلى حدود شهر جويلية 2021 جهر حوالي 350 كلم من القنوات من مجموع 700 كلم من القنوات المبرمجة.

وأضاف أنّهم انطلقوا خلال الشهر الجاري في تنفيذ برنامج استثنائي لجهر حوالي 85 كلم من شبكة المياه المستعملة بولاية المنستير وينتظر انتهاء الأشغال قبل موفى سبتمبر 2021.



