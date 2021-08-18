تطوّر الحركة الجملية للبضائع بميناء سوسة التجاري بنسبة 13 بالمائة خلال النصف الأول من 2021

وات - تطورت الحركة الجملية للبضائع بميناء سوسة التجاري بنسبة 13 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وفق بيانات أصدرها ، الاربعاء ، ديوان البحرية التجارية و الموانئ.

وسجلت حركة الصادرات تطورا بنسبة 21 بالمائة بفعل ارتفاع تصدير الرمل بحوالي 19 بالمائة مسجلة أكثر من 43 الف طن والملح بحوالي 173 بالمائة لتزيد عن 33 الف طن والحصى بحوالي 81 بالمائة مقابل تصدير البضائع على متن الحاويات بحوالي 44 بالمائة .



وسجلت الواردات ، في المقابل، نموا بنسبة 7 بالمائة مدفوعة بزيادة توريد مادّة الحبوب بحوالي 68 بالمائة لتصل إلى أكثر من 46 الف طن والزيت النباتي بحوالي 62 بالمائة لتتجاوز 10 آلاف طن والحاويات بحوالي 5 بالمائة لتفوق 8 الاف طن.

وتراجعت في المقابل واردات مادة الحديد، عبر ميناء سوسة التجاري، بحوالي 11 إلى أقل من 20 ألف طن، في وقت حافظت فيه بقية البضائع المورّدة على معدلاتها العاديّة.

وسجلت حركة السفن التجارية، خلال النصف الأول من سنة 2021 ، نسبة زيادة في حدود 12بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق نفس البيانات.

وتطورت حركة الحاويات بالنسبة للواردات خلال السداسي الأول من 2021 بنسبة 14 بالمائة وتراجعت بالنسبة للصادرات 9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من 2020 .

ويعود تقلص حركة الحاويات بالنسبة الصادرات الى التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2021 بسبب التوقف عن استقبال سفن الحاويات لمدة أسبوعين نظرا للإكتظاظ على مستوى المسطحات











