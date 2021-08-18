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نادي حمام الانف يمدد عقد مدافعه ريان الحداد الى موفى جوان 2024

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 15:02قراءة: 0 د, 29 ث
اعلن نادي حمام الانف العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك عن تمديد عقد مدافعه ريان الحداد الى موفى جوان 2024.
ويتطلع نادي حمام الانف الى انجاح عودته الى مصاف النخبة وقد تعاقد مع المدرب سامي القفصي الى جانب تعزيز صفوفه بكل من صابر الهمامي والايفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي ابراهيم غودجا والمالي موسى كامارا.
كما اتفق مع اللاعب المخضرم عماد المنياوي لتجديد التجربة مع الفريق لمدة موسم اخر. وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2021-2022 يوم 16 اكتوبر المقبل.


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