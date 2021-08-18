الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 18 أوت

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نابل: تسجيل 5 حالات وفاة خلال اليومين الأخيرين وارتفاع مجموع الوفيات إلى 1324 حالة منذ بداية الجائحة



سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل خلال اليومين الأخيرين، 5 حالات وفاة جراء الإصابة "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك مجموع الوفيات الى 1324 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)



واوضح ذات المصدر ل(وات) ان حالات الوفاة الأخيرة المسجلة بالجهة تتوزع على حالتين بمعتمدية منزل تميم وحالة بكل من نابل وقليبية والميدة وتتراوح أعمارهم بين 60 و89 سنة



وبين ان التحاليل المخبرية المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 884 حالة اسفرت عن تسجيل 137 إصابة جديدة بالفيروس أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب15 بالمائة، ويبلغ بذلك مجموع الحالات النشيطة 1499 حالة من بين 46094 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة



وابرز ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية ارتفع ليبلغ 118 حالة إيواء بنسبة استغلال أسرة الاوكسيجين بلغت 52 بالمائة بالقطاع العام و62 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 100 بالمائة مقابل 47 بالمائة بالقطاع الخاص .



