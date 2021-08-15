Babnet Babnet  Med Rochdi - أرجوك حبيبي  

لقاء ودي - فوز عريض للاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة

Publié le Dimanche 15 Août 2021 - 19:51قراءة: 0 د, 22 ث
فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الاولى 4-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد يوم 16 اكتوبر المقبل.
وكان الاتحاد المنستيري اعلن يوم الاحد عن تعاقده مع اربعة مدافعين وهم نور الدين الشرطاني وموسى بن موسى ومراد الربعي وعمر بوراوي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230833



En continu

Toutes les news

الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
26°
Babnet35°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2739°-2635°-2634°-2533°-24

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة