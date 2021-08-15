لقاء ودي - فوز عريض للاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة

فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الاولى 4-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد يوم 16 اكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد المنستيري اعلن يوم الاحد عن تعاقده مع اربعة مدافعين وهم نور الدين الشرطاني وموسى بن موسى ومراد الربعي وعمر بوراوي.





