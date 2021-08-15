والي بنزرت الجديد يتابع سير  فعاليات اليوم الثاني للحملة الوطنية للتلقيح المكثف بكافة معتمديات الولاية

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تابع اليوم والي بنزرت الجديد سمير عبد اللاوي، الذي تم تكليفه الخميس الفارط 12 أوت، من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بمهام وال على جهة بنزرت، سير فعاليات اليوم الثاني للحملة الوطنية للتلقيح المكثف بولاية بنزرت، والموجهة للفئة العمرية من 18 الى 39 سنة، وذلك انطلاقا من المركز المحلي بالمعهد الثانوي بمعتمدية اوتيك.وتوقف والي بنزرت بحضور معتمد المكان رامي معمري وثلة من أعضاء اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، و شبكات التطوع المنظماتية والجمعياتية والمجتمعية عموما عند الأجواء التنظيمية والاستعدادات اللوجستية والمادية والأدبية وأيضا البشرية الجارية للحملة .كما ثمن مجهودات جميع الأطراف والهياكل المشاركة والقائمة على الحملة دون استثناء، مبرزا أهمية فعاليات الحملة الوطنية للتلقيح المكثف بكافة معتمديات ولاية بنزرت وبقية الحملات اليومية القارة والمتنقلة، من الناحية الصحية والاجتماعية والتنموية خاصة .وحث والي بنزرت جميع المواطنين على الاقبال بكثافة على التطعيم باعتباره يمثل، إلى جانب بقية الإجراءات الوقائية، أحد الأسلحة الهامة والرئيسية لكسب " الحرب " على الجائحة الفيروسية، وفق تعبيره .تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح الى حدود الساعة الواحدة ظهرا بجهة بنزرت 13494 شخصا ، كما تولت الجهة تهيئة 17 مركزا للتطعيم منها 3 مراكز لفائدة الطلبة الذين تولوا التسجيل ضمن منصة وزارة التعليم العالي وهي مراكز دار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة وروضة الصاسام بمنزل بورقيبة ومركز دار الشباب بماطر ، وفق ما جاء في تصريح سابق لمصالح مكتب العمليات المركزي بمقر ولاية بنزرت .