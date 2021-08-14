نابل: إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 77 شخصا

وات - تمكنت الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بنابل، مساء أمس الجمعة، من احباط 6 عمليات هجرة غير نظامية من شواطئ قربة، ومنزل تميم، وقليبية، وسيدي داود من معتمدية الهواية، إلى جانب ايقاف 77 شخصا من المشاركين في هذه العمليات وفق ما اكده مصدر امني لـ"وات".

واشار ذات المصدر الى ان الاشخاص الذين ضبطوا في هذه العملية تونسيون من عدة جهات من الجمهورية تتراوح اعماهرم بين 18 و 35 سنة، مبرزا ان اثنين من بين الموقوفين هم من المفتش عنهم.

هذا وحجزت الوحدات الامنية مجموعة من الزوارق والمعدات البحرية التي استعملها المشاركون في عمليات الهجرة غير النظامية الست المشار إليها آنفا.

وتتولى فرق الارشاد البحري بقليبية والمركز البحري ببني خيار اتمام اجراءات التحري في مختلف هذه العمليات لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن المشاركين فيها.



