تكوين 400 شاب تونسي في اللغة الإيطالية وفي عدة اختصاصات مهنية لإدماجهم بسوق الشغل بإيطاليا بداية من سبتمبر المقبل

وات - وقعت المنظمة التونسية للتربية والأسرة مؤخرا اتفاقية شراكة مع منظمتين إيطاليتين تهدف إلى تكوين نحو 400 شاب تونسي في اللغة الإيطالية وفي عدة اختصاصات مهنية وذلك طيلة سنة كاملة بداية من شهر سبتمبر المقبل، وفق رئيس المنظمة محمود مفتاح



وكشف محمود مفتاح اليوم السبت لـ(وات) عقب ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم للتعريف بالمشروع ان الاتفاقية الموقعة مع المنظمتين الإيطاليتين يوم 4 أوت الجاري تهدف إلى تنفيذ برنامج لتكوين وتأهيل 400 شاب وشابة وفتح فرص العمل بإيطاليا والحد من الهجرة غير النظامية



وسيتم تكوين وتأهيل الشبان الراغبين في الانخراط بحلقات التكوين في مركزين للتكوين تابعين للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أحدهما

بتونس العاصمة والآخر بولاية المهدية، إحدى المناطق التي تشهد تصاعدا في عمليات الهجرة السرية نحو إيطاليا، وفق مفتاح



وسيشرف على عملية التكوين في اللغة الإيطالية مكونين من إيطاليا وسيكون التكوين في اللغة الإيطالية لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج

في عدد من الساعات الكافية ينتهي بإجراء امتحان يتوج فيه الناجحون بشهادة



وبعد انتهاء المرحلة الأولى من التكوين في أساسيات اللغة الإيطالية سيختار المستفيدون من هذا المشروع إحدى الاختصاصات المهنية التي يرغبون في تعلمها بهدف الاندماج فيما بعد في سوق الشغل في إيطاليا أو حتى في تونس



وقال مفتاح ان بإمكان الشباب المشارك في المشروع الانتفاع بالتكوين في إحدى الاختصاصات المتوفرة على غرار المجال الصحي والسلامة المهنية في مواقع العمل والمجال الصحي والسلامة الغذائية والتأهيل في المساعدة على الخدمات المنزلية والتعليب الغذائي



ولا يقتصر المشروع على التكوين في اللغة الايطالية أو الاختصاصات المذكورة، وفق مفتاح، الذي أكد أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة وشركائها بإيطاليا سيقومون بمتابعة الشبان المتكونين من حيث حصولهم على التأشيرة ورخصة إقامة في إيطاليا



أما فيما يتعلق بالبحث عن فرص شغل بإيطاليا فسيكون ذلك على عاتق الشبان بأنفسهم فضلا عن مساعدة المنظمتين الإيطاليتين وفق مفتاح



وبخصوص التعريف بهذا المشروع في أوساط الشباب أكد مفتاح أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة ستقوم بالتسويق لهذه المبادرة عن طريق جميع هياكلها الجهوية، مؤكدا أن هذه المبادرة ستكون مفتوحة أمام الشباب الراغبين في المشاركة من مختلف جهات البلاد



وكانت المنظمة التونسية للتربية والأسرة قد وقعت في 4 أوت الجاري اتفاقية شراكة وتعاون مع كل من المنظمتين الإيطاليتين "لنبرمج معا" و"تعاونيّة الإدماج والتوجيه الاجتماعي" في إطار مشروع "صندوق الإيواء والهجرة والإدماج" المصادق عليه من الحكومة الإيطالية في

إطار مشروع للاتحاد الأوروبي FAMI





