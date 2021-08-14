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المنستير: استئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل بمجرد تحسن الوضع الصحي (منسق الإدارة الفرعية للانتخابات)

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 14:43قراءة: 0 د, 37 ث
وات - قال منسّق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة، اليوم السبت، إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحدد بعد تاريخا لاستئناف تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير، والتي وقع تعليقها بسبب الظروف الوبائية.

وأضاف، في تصريح لـ(وات)، أنّه وبمجرد تحسن الوضع الصحي، سيقع استئناف تنفيذ رزنامة هذه الانتخابات من نفس المرحلة التي وقع تعليقها فيها، وذلك وفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وأيام الاقتراع.
وأكد حلاوة، أنّ الجهة مستعدة لوجستيا وعلى مختلف المستويات لإجراء هذه الانتخابات البلدية الجزئية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت بتاريخ 27 جويلية 2021 عن تعليق تطبيق تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل التي كان مزمع إجراؤها يومي 14 أوت 2021 و15 أوت 2021.



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