بنزرت: النيران تأتي على أكثر من 150 هكتارا من النسيج الغابي في الجهة

وات - أتت النيران، التّي نشبت بجهة بنزرت، بين ليلة الاثنين وكامل يوم أمس الثلاثاء، على ما يزيد عن 150 هكتارا من النسيج الغابي المتنوع، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للحماية المدنيّة ببنزرت، العميد كمال المليتي، نقلا عن مصالح الغابات بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن حريق غابة الناظور ببنزرت الشمالية، كان واحدا من أعنف الحرائق بالجهة، وأنه تم عقب حوالي 40 ساعة من العمل المتواصل، السيطرة عليه، مع متابعة عمليات التبريد من قبل مصالح الحماية المدنية والغابات والمراقبة لمختلف جيوب النيران، حتى لا تعاود الاشتعال من جديد.



وأضاف العميد المليتي، أن فرق الحماية المدنية والغابات وبقية أعضاء لجان التدخل، لازالت تعمل اليوم على إخماد حريق جبل الناظور بغار الملح، والذي كان اندلع ظهر أمس الثلاثاء.



يذكر أن جهة بنزرت، شهدت بين ليلة الاثنين الفارطة وأمس الثلاثاء، نشوب أكثر من 9 حرائق بكل من معتمديات بنزرت الشمالية، ومنزل جميل، وراس الجبل، وسجنان، وغار الملح، وجومين، وماطر، ما تطلب تفعيل المخططات المحلية لتنظيم النجدة للسيطرة عليها واخمادها، والحد من نسق انتشارها في النسيج الغابي بالجهة، الى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة وتـأمينها من أية مخاطر.



