الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 11 أوت

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سيدي بوزيد: 66 ألفا و630 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم السبت الفارط، 66 ألفا و630 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد المنتفعين بالجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة قد بلغ 28 ألفا و227 منتفعا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا أعراضا جانبية منذ بداية حملة التلقيح، 123 شخصا، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وأفاد، في سياق متصل، بأن عدد المسجلين على منظومة "إيفاكس" من أهالي الجهة، لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا"، قد بلغ 140 ألفا و680 شخصا، حسب آخر تحيين.







سوسة: 3 حالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية سوسة، أمس الثلاثاء، 3 حالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جملة 627 تحليلا وقع انجازه يوم الاثنين الفارط، وفق ما ورد بالنشرة اليومية حول تطور الوضع الوبائي بالجهة، الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع بذلك، عدد الإصابات المؤكدة في الجهة منذ مارس 2020، إلى 42833 إصابة، منها 38177 حالة تعافي، و1211 حالة وفاة، فيما لايزال 3445 شخصا حاملون للفيروس.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، 164 مصابا، من بينهم 42 في الإنعاش.







قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 575 حالة وفاة.



وأوضح جبران أن الادارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 133 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 43 من هذه التحاليل وردت نتيجتها "ايجابية" وأثبتت إصابة أصحابها، واشار إلى أن الإصابات تتوزع الى 28 اصابة بقابس الجنوبية و07 اصابات بغنوش و03 اصابات بقابس الغربية واصابتين (02) بوذرف واصابة واحدة (01) بكل الحامة ومارث وقابس الغربية.



وبين ذات المصدر أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 17947 شخصا من بين 18802 اشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 851 حالة تتوزع الى 236 حالة بقابس الجنوبية و118 حالة بمطماطة الجديدة و75 حالة بوذرف و55 حالة بقابس المدينة و41 حالة بمارث و24 حالة بقابس الغربية و23 حالة بالمطوية و07 حالات بمنزل الحبيب و04 حالات بمطماطة.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 212 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام كويفد 19 بمختلف مستشفيات الجهة 87 مريضا ومريضة من بينهم 11 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.







مدنين: تواصل ارتفاع وفايات فيروس "كورونا" مقابل انخفاض نسبة الحدوث



سجلت ولاية مدنين استنادا الى نتائج عينات متخلدة بمخابر التحاليل لايام ماضية، 7 وفايات بسبب فيروس "كورونا"، ارتفع بها اجمالي وفايات الفيروس الى 923 حالة مقابل تسجيل 141 اصابة جديدة منها 8 حالات وافدة و133 اصابة محلية وصل بها العدد الجملي لاصابات فيروس "كورونا" الى 27411 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



وجاءت هذه النتائج من بين 1176 عينة ما يجعل نسبة الحدوث تتراجع الى 12 بالمائة في تحسن للوضع الوبائي، وفق ذات المصدر الذي اشار فى ذات الوقت الى تواصل ارتفاع الوفايات وعودة الضغط على اقسام الانعاش في المستشفيات العمومية التي بلغت نسبة الاشغال بها 105 بالمائة، بعد ان تراجعت في الايام الاخيرة، في حين تشهد اسرة الاكسيجين في القطاعين العام والخاص واسرة الانعاش في القطاع الخاص اريحية ببلوغ نسبة اشغال بين 88 و76 بالمائة.



كما تشهد هذه المؤسسات الاستشفائية بقطاعيها العمومية والخاصة اريحية على مستوى توفر مادة الاكسيجين امام تراجع الاقبال على استهلاكه مقابل انتظامية التزود.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بعدد 56 اصابة بمعتمدية جرجيس و18 اصابة بميدون و16 اصابة بحومة السوق و15 اصابة بمدنين الشمالية و11 اصابة بسيدي مخلوف و7 اصابات بمدنين الجنوبية و5 اصابات باجيم و3 اصابات ببني خداش واصابتين اثنين ببن قردان، في حين سجلت هذه المعتمديات 193 حالة شفاء توزعت بين 38 حالة بمدنين الشمالية و31 حالة بجرجيس و29 حالة شفاء ببني خداش و25 حالة بمدنين الجنوبية و21 حالة بكل من حومة السوق وسيد مخلوف و19 حالة باجيم ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 25360 حالة شفاء.



