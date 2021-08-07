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تنس - السلوفاكي اليكس مولكان يوقف مشوار مالك الجزيري عند الدور نصف النهائي في دورة ليبيريك التشيكية

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 12:09قراءة: 0 د, 25 ث
وات - توقف مشوار لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 285 عالميا في دورة ليبيريك التشيكية عند الدور نصف النهائي اثر خسارته امام السلوفاكي اليكس مولكان المصنف 153 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 وصفر-6) في المباراة التي تقيمت يوم السبت.

وكان مالك الجزيري بلغ المربع الذهبي بفوزه في الدور ربع النهائي على الاسترالي مارك بولمانس 2-صفر وفي الدور ثمن النهائي على السلوفاكي فيليب هورانسكي 2-صفر وفي الدور السادس عشر على الاسباني دافيد فيغا فرنانديز 2-صفر.
وتعتبر بطولة ليبيريك من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.




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