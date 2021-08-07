تنس - السلوفاكي اليكس مولكان يوقف مشوار مالك الجزيري عند الدور نصف النهائي في دورة ليبيريك التشيكية

وات - توقف مشوار لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 285 عالميا في دورة ليبيريك التشيكية عند الدور نصف النهائي اثر خسارته امام السلوفاكي اليكس مولكان المصنف 153 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 وصفر-6) في المباراة التي تقيمت يوم السبت.



وكان مالك الجزيري بلغ المربع الذهبي بفوزه في الدور ربع النهائي على الاسترالي مارك بولمانس 2-صفر وفي الدور ثمن النهائي على السلوفاكي فيليب هورانسكي 2-صفر وفي الدور السادس عشر على الاسباني دافيد فيغا فرنانديز 2-صفر.

وتعتبر بطولة ليبيريك من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.









