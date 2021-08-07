الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 7 أوت

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قبلي: تسجيل 4 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتنظيم عمليات بيضاء بمراكز التلاقيح لاختبار مدى جاهزيتها



ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" بولاية قبلي إلى 405 حالات منذ بداية انتشار الوباء، وذلك إثر تسجيل 4 حالات جديدة خلال الــ24 ساعة الاخيرة، وفق ما أكده، اليوم السبت، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد.

وأشار، في تصريح لـ(وات)، الى أنه تم، أيضا، تسجيل 229 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة التي وقع رصدها منذ تسجيل أول إصابة بالجهة، إلى12479 حالة، منها 11016 حالة تعافي، مقابل 1058 حالة لاتزال مصنفة نشطة.

وكشف التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حســب المعتمديات، عن تسجيل 2831 إصابة بقبلي الشمالية، منها 2531 حالة تعافي و66 حالة وفاة و234 حالة مصنفة نشطة، فيما سجــلت قبلي الجنوبية 2627 إصابة، منها 2415 حالة تعافي و74 حالة وفاة و138 حالة نشطة، وتم رصد 2491 إصابة بدوز الشمالية، منها 2206 حالة تعافي و97 حالة وفاة، فيما لا تزال 188 حالة مصنفة نشطة.

وسجّلت دوز الجنـوبية، 1086 إصابة، منها 933 حالة تعافي و52 حالة وفاة و101 حالة نشطة، ووقع إحصاء 2169 إصابة بسوق الاحد، منها 1902 حالة تعافي و78 حالة وفاة، و189 حالة نشطة، كما تم رصد 1156 إصابة بمعتمدية الفوار، منها 961 حالة تعافي و34 حالة وفاة و161 حالة مصنفة نشطة.

وتم في معتمدية رجيم معتوق، التأكد من 105 إصابات، منها 64 حالة تعافي و4 حالات وفاة و37 حالة نشطة، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة في الجهة، إلى جانب تسجيل 14 حالة لم يتم الى حد الآن تحديد مكانها، منها 10 حالات نشطة.

وفي إطار الاستعدادا لانجاح اليوم الوطني لتلقيح الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق، والذي سينتظم يوم غد الأحد، نظّم، اليوم، فريق من الادارة الجهوية للصحة، عمليات بيضاء بمركزي التلاقيح بمعهد ابن رشد بمعتمدية قبلي الجنوبية، ومعهد نهج ابن سينا بمعتمدية قبلي الشمالية.

وتهدف هذه العمليات، الى الوقوف على مدى جاهزية هذه المراكز وتجاوز الاخلالات التي قد تسجل خاصة في سلاسة دخول وخروج المواطنين، وفق ما أكده المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا"، الدكتور علي الطبال، لـ(وات).



