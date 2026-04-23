أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بأن الوكالة العقارية الصناعية تعمل حالياً على تذليل الصعوبات الفنية والعقارية للانتقال بمشروع المنطقة الصناعية "المغيرة 5" (بمعتمدية فوشانة ببن عروس) إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.وأوضحت الوزيرة، في مراسلة وجهتها إلى مجلس نواب الشعب رداً على سؤال كتابي للنائب مراد الخزامي ، أن مشروع "المغيرة 4" يواجه إشكاليات قانونية وعقارية تحول دون استكمال دراساته الأولية. وبيّنت أن الوكالة تعذرت عليها السيطرة العقارية على الموقع نتيجة تشتت الملكية وانتقال أغلب المساحات إلى الخواص بموجب أحكام قضائية نهائية.وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية "المغيرة 5"، أشار نص المراسلة إلى استكمال جملة من الإجراءات منذ إقرار المشروع في سبتمبر 2015 ، من بينها اقتناء الوكالة للعقار في ماي 2017 والمصادقة عليه كمدخر عقاري صناعي في مارس 2018.غير أن المشروع لا يزال يواجه عقبات تتعلق بتحديد حوزة المدخر العقاري، وفض تنازع الاختصاص الترابي، ومعالجة إشكالية النفاذ إلى المنطقة، فضلاً عن تسوية صبغتها العمرانية. وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال الدراسات الفنية عبر الإعلان عن طلب عروض خاص بها، تمهيداً للانطلاق في الأشغال.