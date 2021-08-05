سعيد يحث التونسيين على الإقبال على تلقي اللقاحات ضد كورورنا خلال اليوم المفتوح الأحد المقبل

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دعا رئيس الدولة، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، التونسيين إلى الإقبال على مراكز التلقيح لتلقي التطعيم توقيا من فيروس كورونا، مؤكدا توفر كميات هامة من اللقاحات والأوكسيجين والمعدات الطبية الأخرى.وقال الرئيس سعيد في كلمة توجه بها الى التونسيين، إثر تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، إنه تم خلال 15 يوما توفير أكثر من 6 ملايين جرعة تلقيح، مضيفا أنه سيتم قريبا توفير 6 ملايين جرعة أخرى.وأثنى رئيس الدولة على الجهود التي بذلتها الإطارات الطبية و شبه الطبية، العسكرية منها والمدنية، مشددا على أن "كورونا فقدت في تونس توازنها وانتشارها".وتشير آخر إحصائيات وزارة الصحة إلى تراجع عدد الوفيات جراء هذه الجائحة، مع تراجع لنسب التحاليل الإيجابية، فضلا عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس والأفراد الذين تلقوا التلاقيح الضرورية، سواء الجرعة الأولى أو الثانية منها.وتوجه رئيس الجمهورية أيضا بالشكر الى الدول الشقيقة والصديقة وإلى من "تداعوا من تونس ومن خارجها لتقديم المساعدات لمواجهة الجائحة والتصدي اليها"، مشيرا إلى أنه تم توفير كميات هامة من اللقاحات بفضل "وطنيين احرار، وبفضل الإطارات الطبية المدنية والعسكرية".من جهة أخرى، حث قيس سعيد التونسيين على الإقبال على مراكز التلقيح التي سيتم تخصيصها الأحد المقبل في اليوم الفتوح للتلقيح. وقال "نحن لا نتاجر برغيف التونسيين ولا بمائهم ولا بصحتهم، خلافا للبعض.."، ممن قال إنهم "كانوا للأسف يتاجرون بهذا الوضع"، حسب تعبيره.وأكد أنه سيتم، حسب تقديره، "تجاوز العقبات، وستعود الحياة طبيعية في تونس في كل القطاعات بعد الأام المفتوحة للتلقيح".ووفق معطيات إحصائية محينة متاحة على موقع evax.tn ، بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة لتلقي التطعيم، أكثر من 4 ملايين و119 ألف شخص. كما أنه تم استدعاء أكثر من 3.9 مليون شخص وتقديم اللقاحات لهم سواء بجرعة أولى أو بجرعتين.وتستعد وزارة الصحة بالتعاون مع عديد الوزارات والإدارة العامة للصحة العسكرية وعديد المنظمات والجمعيات والمتطوعين، لتنظيم اليوم الوطني للتلقيح يوم الأحد 8 أوت الجاري لفائدة الأشخاص البالغين من العمر40 سنة فما فوق، وذلك في 331 من المراكز الجديدة التي تم فتحها، إضافة إلى المراكز ال96 التي وقع فتحها خلال الحملة الوطنية للتلقيح.