مدير عام وزارة الصحة :30 بالمائة من التونسيين الذين تصل سنهم 40 فما أكثر لم يسجلوا لتلقي التطعيم ضد كورونا

وات - تناهز نسبة الأشخاص الذين لم يسجلوا الى حد الان لتلقي التلقيح ضد كورونا، 30 بالمائة ضمن الشريحة العمرية لمن هم سنهم 40 سنة فما أكثر، وفق ما أعلن عنه مدير عام وزارة الصحة فيصل بن صالح.



وقال بن صالح خلال لقاء نظمته وزارة الصحة بالصحفيين تحضيرا لليوم المفتوح الخاص بالتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت، "ان عدد الأشخاص الذين تصل سنهم أو تفوق 40 سنة و لم يسجلوا حتى اليوم في منظومة "ايفاكس" يبلغ 1 مليون و700 الف.



واعتبر،أن عدد غير المسجلين ضمن هذه الفئة العمرية كبير، مشيرا الى أن عدد من تلقوا التطعيم ضمن ذات الشريحة وصل الى 2 ملايين و800 ألف ملقح وهو رقم غير كاف على حد قوله.



وذكر أن اليوم المفتوح سيخصص لمن سنهم 40 سنة فما فوق،لافتا، الى أن 8 ولايات بتونس تشهد نقصا في اقبال هذه الشريحة بالمقارنة مع باقي الجهات.



وتشمل قائمة الولايات التي تشكو تدنيا في الاقبال على التطعيم لمن سنهم 40 سنة فما أكثر كلا من ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) فضلا عن صفاقس والقيروان ونابل وسوسة.



وأكد مدير عام الصحة،. ان الوزارة ستتخذ اجراءات خاصة لانجاح هذا اليوم المفتوح للتلقيح،لافتا،الى ان الاجراءات تشمل فتح مركزين اثنين للتطعيم بكل معتمدية بالولايات الثماني المذكورة.



فيما تفتح الوزارة مركز تلقيح واحد بكل معتمدية في باقي الولايات،وفق ما بينه المسؤول،لافتا،الى أن نسبة تغطية الأشخاص الذين تبلغ سنهم او تفوق بالتطعيم مازالت ضعيفة لذا أقرت الوزارة تنظيم اليوم المفتوح.











