بنزرت: السّيطرة على حريق جبل سيدي خلف بمنطقة الدمنة من معتمدية راس الجبل

وات -

قال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، إنه تم اليوم، السيطرة على الحريق الذي كان نشب منذ عشية أمس بجبل سيدي خلف بمنطقة الدمنة من معتمدية راس الجبل.وأضاف المصدر ذاتهـ في تصريح لـ"وات"، انه سيتم الابقاء على فريق رقابي ميداني من مصالح الحماية المدنية والغابات، لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، كما يجري العمل على حصر المساحات المحروقة.يذكر أنه، وقع منذ، مساء أمس الأربعاء، استنفار مختلف الآليات اللوجستية والبشرية التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية بمعتمدية راس الجبل، من أجل السيطرة على هذا الحريق.وقد تم للغرض، توفير 3 شاحنات إطفاء من قبل مصالح الحماية المدنية، و3 شاحنات تابعة لمصالح الغابات، وآلة "تراكس"، معززين بطائرة عمودية تولت تنفيذ 37 طلعة جوية.كما قامت فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وثلة من المواطنين، بتدخلات لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي تسبب في اتلاف النسيج الغابي المتكون من اشجار الصنوبر الحلبي، والاكاسيا، والغابة الشعراء، في المقابل، لن تسجل أية خسائر بشرية، وفق ذات المصدر.