   Najet - تفرق كثير  

شركة الشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة لتحسين مردودية ميناء رادس

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 16:08قراءة: 0 د, 33 ث
وات - تسلمت الشركة التونسية للشحن والترصيف، أمس الأربعاء، بميناء رادس، مناضد حاويات ذات هيكل مرتفع، تم اقتناءها لتعزيز أسطول معداتها قصد تحسين مردودية الميناء

وأوضحت شركة الشحن والترصيف، في بلاغ لها، ان هذه الاقتناءات التي وصلت على متن أحد البارجات تندرج ضمن البرنامج الاستثماري للشركة تطبيقا لبرنامج عمل بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ





ويتمثل هذا البرنامج بالأساس في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاويات بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى سنة 2021

وأكدت الشركة تطلعها إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس للمستوى المطلوب، خلال شهر سبتمبر 2021




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229994



En continu

Toutes les news

الخميس 29 جويلية 2021 | 19 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:11 19:31 16:15 12:33 05:23 03:40
40°
42°% 10:الرطــوبة
تونــس27°
5.14 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
42°-2739°-2839°-2938°-2733°-25
  • Avoirs en devises
    20530,1

  • (28 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28774 DT        1$ =2,79173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juill)   1063,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة