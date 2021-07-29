شركة الشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة لتحسين مردودية ميناء رادس

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تسلمت الشركة التونسية للشحن والترصيف، أمس الأربعاء، بميناء رادس، مناضد حاويات ذات هيكل مرتفع، تم اقتناءها لتعزيز أسطول معداتها قصد تحسين مردودية الميناءوأوضحت شركة الشحن والترصيف، في بلاغ لها، ان هذه الاقتناءات التي وصلت على متن أحد البارجات تندرج ضمن البرنامج الاستثماري للشركة تطبيقا لبرنامج عمل بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئويتمثل هذا البرنامج بالأساس في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاويات بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى سنة 2021وأكدت الشركة تطلعها إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس للمستوى المطلوب، خلال شهر سبتمبر 2021