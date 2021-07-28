رؤساء البلديات يؤكدون أن بيان الجامعة الوطنية للبلديات لا يمثّلهم ويطالبون بسحبه (بيان مشترك)

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أكد رؤساء البلديات المنضوون تحت الجامعة الوطنيه للبلديات التونسية، أن البيان الصادر عن الجامعة أول أمس الإثنين "لا يلزمهم ولا يُمثّلهم"، مطالبين رئيس الجامعة بتقديم اعتذار رسمي، وسحب البيان لما صدر عنه من تجاوز خطير، وفق تقديرهم.وبين رؤساء البلديات، في بيان مشترك أصدروه اليوم الاربعاء، أنه لم تقع استشارة أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة حول فحوى البيان، ولم يقع التداول حوله في اجتماع رسمي.ودعوا رئيس الجامعة، إلى عدم التوظيف الحزبي للجامعة، والانتصار الى قضايا الشعب والالتزام بخدمته ضمن السلطة المحلية.وأعربوا عن مساندتهم مطالب الشعب في الدفاع عن تونس إجتماعية ديمقراطية ومدنية، مطالبين بتفعيل النصوص التطبيقية للسلطة المحلية، حتى يتكنوا من الاضطلاع بواجباتهم وخدمة المواطنين.يشار الى أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أعربت في بيان لها أول أمس الإثنين، عن معارضتها المطلقة للقرارات "غير الدستورية والانقلابية" لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي أعلن عنها يوم الأحد الفارط بالتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية.وأكدت رفضها "تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها"، سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب اصلاحها، أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد الفارط، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.