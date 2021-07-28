   Abdelwahab - شكل ثاني حبك أنت  

انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية أريانة غدا الخميس

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 13:07قراءة: 0 د, 25 ث
يشهد كل من حي الغزالة وحي الصحة وحي الصحافة ورياض الأندلس ونهج المواصلات من ولاية أريانة، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من العاشرة من صباح الغد الخميس

وتتوقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الأربعاء، أن يتم استئناف التزود تدريجيا مساء نفس اليوم بعد نهاية الأشغال وارجاع التيار الكهربائي لمحطة الضخ بحي الغزالة.


ويأتي هذا الانقطاع، وفق البلاغ ذاته، نتيجة قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأشغال على شبكتها مما سينجر عنه توقف محطة الضخ المزود للخزان الرئيسي بحي الغزالة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229920



En continu

Toutes les news

الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:39
40°
40°% 6:الرطــوبة
تونــس25°
5.66 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
40°-2542°-2738°-2740°-3039°-27
  • Avoirs en devises
    20565,9

  • (27 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29850 DT        1$ =2,79630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juill)   1140,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة