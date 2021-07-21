الغنوشي يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا (مصدر طبي)

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افاد مصدر طبي من المستشفى العسكري بتونس، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، غادر اليوم المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، بعد تلقيه العلاج وتماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وكان البرلمان اعلن يوم 13 جويلية 2021 عن إصابة الغنوشي (80سنة) بفيروس كورونا المستجد . وجاء في بلاغ للمجلس النيابي "انه تأكدت اصابة الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل سريع مساء ذلك اليوم."وسبق للغنوشي أن تلقى تطعيما للتوقي من هذا الفيروس قبل مدّة.وقد أصيب رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 25 جوان 2021 بدوره بالفيروس، رغم تلقيه قبل شهرين تطعيما في الغرض ليستأنف عمله بعد 10 أيام.