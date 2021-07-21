بنزرت : الانطلاق غدا في تركيز شبكة وخزّان للأوكسيجين الطبّي سعة 3000 لتر بالمستشفى المحلي في مدينة ماطر

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أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمحابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر، أنه سيتم انطلاقا من يوم غد الخميس الانطلاق في اجراءات تركيز شبكة وخزّان للاوكسيجين الطبي سعة 3000لتر بالمستشفى المحلي بماطر .وأضاف المصدر في تصريح لمراسل (وات) عقب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر المستشفى بحضور رئبس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة معتمد ماطر توفيق نويرة والاطار العامل بالمستشفى وثلة من النسيج الجمعياتي والمنظماتي ، ان تمويل هذا المشروع سيتم عن طريق مجموعة من الاطباء من ابناء المتطقة وفاعلي الخير من النسيج الجمعياتي .وسيتولّى المجلس الجهوي للولاية تخصيص 6 أعوان للنظافة العامة للفضاء الاستشفائي طيلة ايام الاسبوع ، إلى حانب تخصيص 6 أعوان إضافيين سيتولّون مهام للحراسة الدائمة للمحيطين الداخلي والخارجي للمستشفى، بالتوازي مع الاتفاق مع النسيج المجتمعي والمنظماتي النشيط بالمنطقة على غرار مكتب المنطقة للهلال الاحمر التونسي لتولّي مهام معاضدة الطاقم العامل بالمستشفى في تنظيم قاصدي المستشفى من المواطنين في الفضاء المتقدّم للإسعافات الأوّلية الذي تم تركيزه في محيط المستشفى الأمامي .يشار إلى انه تمّ نهاية الاسبوع توفير 70 قارورة اوكسيجين وعدد من مكثّفات الاوكسيجين اثر تدخل من اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية ، وتمّ أيضا فتح تحقيق طبي من قبل الفريق الرقابي المكلّف في واقعة نقص الأوكسيجين بالمستشفى نهاية الاسبوع الفارط ، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني .